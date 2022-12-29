وول ستريت ترتفع بدعم بيانات إعانة البطالة الأميركية

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع اليوم الخميس، حيث خففت بيانات تشير إلى علامات على تباطؤ بسوق العمل المخاوف بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 145.72 نقطة أو 0.44% إلى 33.021.43 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.23 نقطة أو 0.59% إلى 3805.45 نقطة، وفق رويترز.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 108.17 نقطة أو 1.06% إلى 10321.46 نقطة في بداية التعامل.