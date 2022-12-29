وول ستريت
وول ستريت ترتفع بدعم بيانات إعانة البطالة الأميركية
داو جونز الصناعي يرتفع 145.72 نقطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع اليوم الخميس، حيث خففت بيانات تشير إلى علامات على تباطؤ بسوق العمل المخاوف بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 145.72 نقطة أو 0.44% إلى 33.021.43 نقطة.
مادة اعلانية
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.23 نقطة أو 0.59% إلى 3805.45 نقطة، وفق رويترز.
كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 108.17 نقطة أو 1.06% إلى 10321.46 نقطة في بداية التعامل.
اقرأ أيضاً
-
"دار الأركان" تعتزم طرح شركتها التابعة لها بدبي في السوق الرئيسية لبورصة لندنفي الربع الأول من 2023 شركات
-
البنك المركزي المصري يلغي العمل بالاعتمادات المستندية للوارداتقرر إلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022 اقتصاد
-
صافي الاحتياطيات الأجنبية للمركزي التركي ينخفض إلى 26.67 مليار دولارتراجع بنحو 1.46 مليار دولار اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية