"تداول السعودية" تضيف سهمي "لوبريف" و"السيف غاليري" لـ"تاسي"

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن إضافة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- "لوبريف" لحساب مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المواد الأساسية، وشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار- "السيف غاليري"، لحساب مؤشر "تاسي" ومؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية، وذلك ضمن صيانة المؤشرات للربع الرابع من 2022.

وقالت "تداول"، إن ذلك من بداية التداول يوم الأحد المقبل، مطلع يناير 2023.

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كانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية، والسوق الموازية"نمو"، وذلك من بداية التداول في يوم الأحد المقبل، مطلع يناير 2023.

وأضافت إلى مؤشر السوق "تاسي" 6 شركات هي الصقر للتأمين التعاوني، وشركة الحفر العربية، وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، بالإضافة إلى شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، وشركة مجموعة كابلات الرياض.