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مؤشرات وول ستريت
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وول ستريت

أسهم الاتصالات والتكنولوجيا تصعد بمؤشرات وول ستريت

"ستاندرد آند بورز 500" يرتفع 1.73%.. و"ناسداك" يكسب 262.43 نقطة

دبي - العربية.نت
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، يوم الخميس، تقودها أسهم الاتصالات والتكنولوجيا في تعاملات خفيفة، حيث أشارت بيانات البطالة الأميركية إلى أن رفع أسعار الفائدة ربما بدأ في إضعاف قوة سوق العمل في إطار محاولة مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح التضخم.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعددها 11، وكانت أسهم الاتصالات والتكنولوجيا أكبر الرابحين.

وزادت أسهم أبل وألفابت ومايكروسوفت وأمازون بعد تراجعها في الجلسات القليلة الماضية، وفقا لـ"رويترز".

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وأفادت وزارة العمل الأميركية، بزيادة عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.

لكن البيانات تشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية رغم مساعي مجلس الاحتياطي الاتحادي لتهدئة الطلب على العمالة في إطار جهوده لخفض التضخم.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 65.47 نقطة أو 1.73% ليغلق عند 3848.69 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 262.43 نقطة أو 2.57% إلى 10474.72 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 341.64 نقطة أو 1.04% إلى 33217.35 نقطة.

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