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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
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أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يسجل أول خسارة سنوية في 4 أعوام

تراجع بواقع 9.4% خلال العام 2022

طوكيو - رويترز
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تخلى مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الجمعة، عن مكاسبه المبكرة ليغلق على استقرار قبل عطلة بداية العام الجديد، ويسجل أول خسارة سنوية في أربعة أعوام.

اختتم المؤشر التداولات مستقرا عند 26094.50 نقطة، بعدما ارتفع 0.9% في وقت سابق من الجلسة مقتفيا أثر المكاسب التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية. وتراجع المؤشر 9.4% خلال العام مسجلا أول خسارة سنوية منذ 2018.

كما عكس مؤشر توبكس الأوسع نطاقا اتجاهه ليغلق على هبوط بـ 0.19% عند 1891.71 نقطة، ولينهي العام على تراجع بـ 5% في أول خسارة له في أربع سنوات أيضا.

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ومن المقرر أن تستأنف السوق اليابانية التداولات يوم الأربعاء بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

صعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.94%، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 0.46%.

وزادت شركات الشحن 1.23% وكانت الأفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

من بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكاي، ارتفع 91 سهما وتراجع 121، فيما استقر 13 سهما دون تغيير.

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