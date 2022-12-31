أسعار الذهب ترتفع 9% في الربع الأخير.. وخسائر سنوية هامشية
العقود الآجلة للذهب تنهي العام عند 1826.2 دولارا للأونصة
أنهت أسعار الذهب جلسة، الجمعة، مرتفعة، لتسجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ يونيو/ حزيران 2020، بفضل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وانخفض الذهب بنسبة 0.1% فقط في عام 2022 بعد أن دفعت الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر/ أيلول، لكنه قلص خسائره منذ ذلك الحين.
وفي آخر يوم للتداول في عام 2022، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1824.02 دولار للأونصة، فين حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.01% عند 1826.2 دولارا.
وأشار محللون إلى أن السوق في عام 2023 ستحركها ردود فعل البنوك المركزية العالمية على التضخم المتصاعد، وفق رويترز.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام مما يقارب الصفر في مارس/ آذار إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، في أشد موجة من موجات رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي دفع الذهب للانخفاض من مستوى يكاد يكون قياسيا فوق 2000 دولار للأونصة في مارس/آذار.
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