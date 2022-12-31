بورصة مصر تربح 191 مليار جنيه في عام التقلبات.. و"EGX30" يقفز 22%

على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي طاردت غالبية الأسواق خلال العام 2022، فقد تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قياسية، متجاهلة أزمات التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

على صعيد تعاملات البورصة المصرية خلال عام 2022، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 25.5% لتربح الأسهم نحو 195.7 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 765.5 مليار جنيه في نهاية تعاملات العام 2021، إلى نحو 961.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات 2022.

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وقفز المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 22.1% رابحاً نحو 2649 نقطة وذلك بعدما قفز من مستوى 11949 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي، إلى مستوى 14598 نقطة في نهاية تداولات 2022. وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 24.4% مضيفاً نحو 512 نقطة بعدما قفز من مستوى 2097 نقطة إلى نحو 2609 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 24.5% رابحاً نحو 3495 نقطة بعدما قفز من مستوى 14228 نقطة في إغلاق تعاملات 2021، إلى مستوى 14423 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 27.3% رابحاً نحو 1288 نقطة مرتفعاً من مستوى 4716 نقطة إلى نحو 6004 نقاط.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 27.2% رابحاً نحو 600 نقطة بعدما قفز من مستوى 2201 نقطة في إغلاق تعاملات العام الماضي، إلى مستوى 2801 نقطة في نهاية تداولات 2022. وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 27.3% مضيفاً نحو 890 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3255 نقطة إلى مستوى 4145 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 12% فاقداً نحو 492 نقطة بعدما انخفض من مستوى 4059 نقطة في نهاية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 3567 نقطة في نهاية تداولات 2022.

بينما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 12.5% رابحاً نحو 143 نقطة بعدما صعد من مستوى 1140 نقطة في نهاية تداولات 2021، إلى مستوى 1283 نقطة بنهاية تعاملات 2022.