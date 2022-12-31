سهم "تسلا" يتراجع 65% في 2022.. أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق

أنهى سهم شركة تسلا أسوأ عام في تاريخ السهم، بعد أن فقدت القيمة السوقية للشركة أكثر من 700 مليار دولار وسط مخاوف المستثمرين بشأن اضطرابات الإنتاج ومخاوف الطلب وتركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على "تويتر".

وتراجعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 65%، تقريبًا منذ بداية 2022.

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تكشفت موجة جديدة من مبيعات الأسهم في الأسابيع الأخيرة بعد الخصومات التي قدمتها "تسلا" للناس لتوصيل شحنات المركبات قبل نهاية العام، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وكان على الشركة أيضًا أن تتعامل مع مصنعها للسيارات في الصين، وهو الأكبر من حيث الحجم، والذي تم إغلاقه مؤقتًا.

وعانى سهم "تسلا" في ديسمبر أيضًا من أسوأ أداء شهري له، على الرغم من إغلاق الأسهم يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 1.12% عند 123.18 دولار.

قال سيث جولدشتاين ، محلل إستراتيجي للأسهم في ،Morningstar Research Services، في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطعت عليه "العربية.نت": "هناك قلق من أن الطلب سينخفض تمامًا، ولن يروا نمو الحجم الذي كان السوق يتوقعه سابقًا".

انخفضت أوقات الانتظار التي كانت في بداية 2022 تصل إلى 30 أسبوعًا لبعض طرازات "تسلا" في الولايات المتحدة بشكل حاد، وفقًا لبيانات Bernstein Research.