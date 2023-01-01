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توزيع 15 مليون ريال على مالكي وحدات "صندوق دراية ريت" عن الربع الرابع 2022

أحقية التوزيعات النقدية ستكون عند نهاية يوم التداول 15 يناير الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2022م، بقيمة 15 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون عند نهاية يوم التداول 15/01/2023م، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107.5 مليون وحدة.

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وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 39 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 12/03/2023م.

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