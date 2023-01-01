الأسهم السعودية تستهل أولى جلسات 2023 بالمكاسب.. والمؤشر فوق 10500 نقطة

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات مطلع العام الجديد 2023 بالمكاسب في جلسة اليوم الأحد، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.59%، مستفيدا من مكاسب أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي.

تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

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وارتفع خام برنت في آخر جلسات تداول عام 2022 يوم الجمعة بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4%.

وبالنسبة لعام 2022 بأكمله ارتفع برنت حوالي 10% بعدما قفز 50% في 2021. وارتفع الخام الأميركي حوالي 7% في 2022 بعدما زاد 55% العام الماضي.

وأضاف مؤشر تاسي خلال تعاملات اليوم الأحد، نحو 62.1 نقطة عند مستوى 10540.56 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 956.8 مليون ريال، عند الساعة 12:15 بتوقيت الرياض.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 33.1 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 175 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 32 شركة من إجمالي 223 شركة.

وكانت أسهم شركات: مسك، وصدق، وميدغلف للتأمين، وتكوين، ودار المعدات الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 8.3% و3.6%، أما أسهم شركات: دله الصحية، وسدكو كابيتال ريت، والتموين، وعطاء، والاتحاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 1.35% و 0.79%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، ودار الأركان، ومسك، وشمس الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، ومعادن، والسيف غاليري، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.