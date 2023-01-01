"فتيحي القابضة" توصي بتوزيع 4% أرباحاً نقدية عن عام 2022
بقيمة إجمالية 11 مليون ريال
أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م، من رصيد الأرباح المبقاة، بنسبة 4%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 27.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية 11 مليون ريال، بواقع 40 هللة للسهم.
وأضافت أن الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
واوضحت أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
وأشارت إلى أنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية في البنوك المحلية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
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