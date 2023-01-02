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اقتصاد سوريا

المركزي السوري يخفض سعر الصرف الرسمي لليرة

إلى 4522 مقابل الدولار

دمشق - رويترز
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ذكر البنك المركزي السوري في بيان، اليوم الاثنين، أنه خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500 ليرة.

وكان السعر الرسمي السابق 3015 ليرة للدولار الواحد.

تعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن الصراع المستمر منذ سنوات، والعقوبات الغربية، وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان، إلى جانب فقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.

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ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع، وزاد المصاعب ليجد السوريون صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى.

وبات الوقود شحيحا للغاية، مما أجبر الحكومة على تقنين استهلاك الكهرباء بل إغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

كان سعر الليرة عند 47 للدولار قبل اندلاع الثورة ضد بشار الأسد في مارس 2011.

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