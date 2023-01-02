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المركزي المصري يثبت سعر الفائدة
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المركزي المصري

المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 850 مليون دولار

بعائد 4.649%

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار بمتوسط عائد 4.649%.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات مالية حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً لمصر، قائلا إنها تتضمن "تحولاً دائما إلى نظام سعر صرف مرن".

وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.

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