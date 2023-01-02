المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 850 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار بمتوسط عائد 4.649%.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات مالية حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً لمصر، قائلا إنها تتضمن "تحولاً دائما إلى نظام سعر صرف مرن".

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وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.