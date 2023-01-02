المركزي المصري
المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 850 مليون دولار
بعائد 4.649%
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قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار بمتوسط عائد 4.649%.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات مالية حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً لمصر، قائلا إنها تتضمن "تحولاً دائما إلى نظام سعر صرف مرن".
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وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.
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