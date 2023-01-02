سوق السعودية
توقعات إيجابية في سوق الأسهم السعودية لقطاعات البنوك والاتصالات والسياحة
SNB Capital: انخفاض أسعار السلع سيضغط على أرباح الطاقة والبتروكيماويات
وضع القراءة
100% حجم الخط
توقعت SNB Capital، في تقريرها الأخير، أن يتداول مؤشر تاسي بين 9900 و12 ألف نقطة هذا العام، ما يعكس عائد توزيعات أرباح تتراوح بين 3.1% و3.7%.
كما توقعت SNB Capital أن تتأثر أرباح السوق السعودية بالركود العالمي، حيث لن تتجاوز 5% هذا العام، مقارنة مع نمو بنسبة 110% و39% في 2021 و2022 على التوالي.
مادة اعلانية
ورجحت أن يؤدي الركود الاقتصادي المتوقع إلى الضغط على أرباح الطاقة والبتروكيماويات في مقابل نمو متوقع للقطاعات المحلية بقيادة البنوك والاتصالات والسياحة.
اقرأ أيضاً
-
"سينومي سنترز" توصي بتوزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2022بقيمة إجمالية 356.25 مليون ريال أسواق المال
-
"عطاء التعليمية" توقع عقد إيجار مجمع تعليمي مع "تطوير للمباني" بـ 118 مليون رياللمدة 30 عاماً بقيمة إيجارية سنوية 4 ملايين ريال شركات
-
"حلواني إخوان" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع "بنك الخليج الدولي" بـ 120 مليون ريالتسهيلات لتمويل رأس المال العامل ومنتجات خزينة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية