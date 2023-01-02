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سوق السعودية

توقعات إيجابية في سوق الأسهم السعودية لقطاعات البنوك والاتصالات والسياحة

SNB Capital: انخفاض أسعار السلع سيضغط على أرباح الطاقة والبتروكيماويات

دبي - العربية.نت
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توقعت SNB Capital، في تقريرها الأخير، أن يتداول مؤشر تاسي بين 9900 و12 ألف نقطة هذا العام، ما يعكس عائد توزيعات أرباح تتراوح بين 3.1% و3.7%.

كما توقعت SNB Capital أن تتأثر أرباح السوق السعودية بالركود العالمي، حيث لن تتجاوز 5% هذا العام، مقارنة مع نمو بنسبة 110% و39% في 2021 و2022 على التوالي.

ورجحت أن يؤدي الركود الاقتصادي المتوقع إلى الضغط على أرباح الطاقة والبتروكيماويات في مقابل نمو متوقع للقطاعات المحلية بقيادة البنوك والاتصالات والسياحة.

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