توقعات إيجابية في سوق الأسهم السعودية لقطاعات البنوك والاتصالات والسياحة

توقعت SNB Capital، في تقريرها الأخير، أن يتداول مؤشر تاسي بين 9900 و12 ألف نقطة هذا العام، ما يعكس عائد توزيعات أرباح تتراوح بين 3.1% و3.7%.

كما توقعت SNB Capital أن تتأثر أرباح السوق السعودية بالركود العالمي، حيث لن تتجاوز 5% هذا العام، مقارنة مع نمو بنسبة 110% و39% في 2021 و2022 على التوالي.

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ورجحت أن يؤدي الركود الاقتصادي المتوقع إلى الضغط على أرباح الطاقة والبتروكيماويات في مقابل نمو متوقع للقطاعات المحلية بقيادة البنوك والاتصالات والسياحة.