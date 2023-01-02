عمومية "سينومي سنترز" تناقش تأسيس برنامج صكوك بـ 4.5 مليار ريال.. 24 يناير

تصوت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراكز العربية "سينومي سنترز" في 24 يناير 2023م، على تأسيس برنامج صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 4.5 مليار ريال بمدة تصل إلى عامين من تاريخ التأسيس.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إصدار الصكوك سيتم تحت هذا البرنامج من وقت لآخر في السوق المحلي، وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة.

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وأشارت إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.