مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة في أولى جلسات 2023
خبير: نشاط اليوم لا يعكس التداولات القادمة
أغلق المؤشر الأول لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، منخفضا 2.1%، ليصل إلى 7945.44 نقطة، في أولى جلسات التداول في عام 2023.
أما باقي المؤشرات فمنيت بخسائر أقل، إذ انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.78%، والسوق الرئيسي 0.5%، والمؤشر العام للسوق 1.78%.
قال المحلل المالي ميثم الشخص لرويترز، إن بعض الأسهم شهدت "رفعا تجميليا" لأسعارها في الأسبوع الأخير من 2022، بهدف تحسين ميزانيات المستثمرين المالكين لها، واليوم شهدت هذه الأسهم تراجعا بعد أن زال عنها هذا الرفع التجميلي.
وأضاف أن بعض المحافظ طغت اليوم أيضا على بعض الأسهم من أجل دفعها للهبوط لشرائها بأسعار منخفضة، معتبرا أن نشاط اليوم "لا يعكس التداولات القادمة في عام 2023".
هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.8%، وبنك الكويت الوطني 1.3%، ومجموعة الصناعات الوطنية 4.6%، وأجيليتي 4.9%.
كما هبطت أسهم طيران الجزيرة 9.7%، ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.6%، والامتياز 3.1%.
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