"أنعام القابضة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة "المرجان" في "المتحدة للأحبار"

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مجموعة المرجان القابضة، وذلك للاستحواذ على حصتها في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة والبالغة 69.33%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

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وأوضحت أن المذكرة بهدف الاستحواذ على نسبة 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة، والتي تمثل نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة.

وأضافت أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

وأشارت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.