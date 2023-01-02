اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سينومي سنترز
سينومي سنترز
سوق السعودية

"سينومي سنترز" توصي بتوزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2022

بقيمة إجمالية 356.25 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2022م، بنسبة 7.5%

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات 356.25 مليون ريال، موزعة على عدد 475 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال.

وأضافت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بتاريخ 22 يناير 2023م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

توقعات بتحقيق "إكسون موبيل" و"شيفرون" أرباحاً بـ100 مليار دولار في 2022 طاقة نفط وغاز توقعات بتحقيق "إكسون موبيل" و"شيفرون" أرباحاً بـ100 مليار دولار في 2022

وأوضحت أن التوزيع يوم 12 فبراير 2023.

وأشارت إلى أن التوزيع سيكون عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب"، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي البريطاني "ساب" مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

وتهيب الشركة بجميع المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط