"سينومي سنترز" توصي بتوزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2022
بقيمة إجمالية 356.25 مليون ريال
أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2022م، بنسبة 7.5%
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات 356.25 مليون ريال، موزعة على عدد 475 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال.
وأضافت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بتاريخ 22 يناير 2023م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
وأوضحت أن التوزيع يوم 12 فبراير 2023.
وأشارت إلى أن التوزيع سيكون عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب"، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي البريطاني "ساب" مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.
وتهيب الشركة بجميع المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
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