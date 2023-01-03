ارتفاع الين لأعلى مستوى في 7 أشهر وسط آمال بتحول في سياسة بنك اليابان

قفز الين لأعلى مستوى في 7 أشهر أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات متزايدة بأن يعدل بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

وبدأت التكهنات بأن يغير البنك المركزي الياباني سياسته شديدة التيسير بعدما رفع البنك الحد الأعلى لنطاق حركة عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات الشهر الماضي، وغذى تقرير بصحيفة نيكاي يوم السبت تلك التكهنات، إذ قال إن البنك يدرس رفع توقعاته للتضخم في يناير/كانون الثاني بما يعكس ارتفاع الأسعار مقتربا من هدفه البالغ 2% في موازنتي 2023 و2024.

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وزاد الين 0.69% أمام الدولار إلى 129.83 ين للدولار اليوم الثلاثاء بعدما لامس 129.51 في وقت سابق من الجلسة، وهو مستوى لم يبلغه منذ يونيو/حزيران.

وفقدت العملة الآسيوية 12% من قيمتها أمام الدولار في 2022، وتدخلت السلطات اليابانية في السوق في سبتمبر/أيلول لدعمها للمرة الأولى منذ 1998 ثم مجددا في أكتوبر/تشرين الأول حينما هبطت لأدنى مستوى في 32 عاما عند 151.94 ين للدولار.

وحقق الين مكاسب واسعة النطاق اليوم الثلاثاء مع انخفاض اليورو 0.57% إلى 138.52 ين ونزول الجنيه الإسترليني 0.44% إلى 156.76 ين.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية بداية متواضعة لعام 2023 وجرى تداوله في أحدث معاملات منخفضا 0.029% عند 103.610. وارتفع المؤشر 8% في 2022 مسجلا أكبر قفزة سنوية منذ 2015 بفضل رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.06% إلى 0.680 دولار أميركي، بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.633 دولار أميركي.

واستقر اليورو أمام الدولار دون تغير يذكر بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.2067 دولار.