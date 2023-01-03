الأسهم الأوروبية تصعد والأنظار على بيانات التضخم الألمانية

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بحثًا عن مؤشرات حول التضخم في منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر STOXX 600 الإقليمي بنسبة 0.5٪ في الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بدعم من الأسهم المالية وتلك المرتبطة بتقديرات المستهلكين، بحسب "رويترز".

مادة اعلانية

ويركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا، المقرر صدورها في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش، والتي يمكن أن تقدم المزيد من الإشارات حول ما إذا كانت ضغوط التكلفة في منطقة اليورو قد ضعفت بعد مسار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

من المتوقع أن تكون أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قد ارتفعت بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي في ديسمبر في القراءة الأولية، مقارنة بزيادة بواقع 11.3٪ في نوفمبر.

وأنهت الأسهم الأوروبية جلستها الأولى من العام على ارتفاع بـ 1.6٪ يوم الاثنين، بعد أن أشارت بيانات التصنيع في منطقة اليورو إلى أن الأسوأ قد مر مع بدء سلاسل التوريد بالتعافي وتراجع الضغوط التضخمية.