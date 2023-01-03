البورصة المصرية: حصص في 4 شركات حكومية جاهزة للطرح

كشف التقرير السنوي الذي أعلنته البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجهيز 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة.

وأوضح التقرير أن تلك الشركات تضمنت كلا من بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و"إيلاب" التابعة لقطاع البترول.

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وخلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، والذي تم الإعلان فيه عن "حصاد البورصة المصرية في 2022"، توقع رئيس البورصة رامي الدكاني حركة قيد وطروحات خلال العام الحالي خاصة من شركات القطاع الخاص.

وبحسب التقرير؛ من المتوقع قيد أسهم 8 شركات في البورصة تشمل، بنك الإسكندرية، ومصر للتأمين، وإنبي، وأسيوط لتكرير البترول، والشرق الأوسط لتحرير البترول (ميدور)، والمصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.

وأكد أن المؤسسات المصرية تداولت بنحو 22 مليار جنيه بدون الصفقات، متوقعا مزيدا من استثمارات المؤسسات العام الحالي 2023.

وأشار الدكاني إلى أن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلى 242 شركة، مقارنة مع 237 شركة في 2021، بالإضافة إلى قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه.

وقال "عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية بلغ بنهاية العام 215 شركة، فيما ارتفع عدد شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" إلى 27 شركة، كما شهد قيد 5 شركات جديدة، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه تضمنت شركات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكروكابيتال برأسمال 115.4 مليون جنيه، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 164.1 مليون جنيه، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع برأسمال 200 مليون جنيه".

وشهدت سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022، قيد شركتين هما، شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي برأسمال 56 مليون جنيه، شركة المستودعات المصرية العامة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 25 مليون جنيه.

كما شهد العام الماضي قيد سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارا جديدا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 حالة إعادة فتح اكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.