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اقتصاد الإمارات

"الإمارات دبي الوطني" يعتزم إصدار سندات مقومة بالدرهم

لأجل 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن بنك الإمارات دبي الوطني يعتزم إصدار سندات مقومة بالدرهم لأجل 3 سنوات.

وتم اختيار عدة بنوك لترتيب دعوات لمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، وذلك بدءا من اليوم, وهي بنك أبو ظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وHSBC والبنك الصناعي والتجاري الصيني.

وفي أكتوبر 2022، أصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات أجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية في أول عملية إصدار له هذا العام. وتلقى الإصدار طلبات بأكثر من مليار دولار.

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