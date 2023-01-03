"سدافكو" توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% عن النصف الأول

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، بنسبة 30%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 95.99 مليون ريال، موزعاً على عدد 31.99 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم 3 ريالات.

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وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس 5 يناير 2023م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع 23 يناير 2023م.