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سدافكو
سدافكو
سوق السعودية

"سدافكو" توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% عن النصف الأول

بإجمالي قيمة توزيعات تبلغ نحو 96 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، بنسبة 30%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 95.99 مليون ريال، موزعاً على عدد 31.99 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم 3 ريالات.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس 5 يناير 2023م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع 23 يناير 2023م.

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