آمال رفع قيود كوفيد في الصين تنعش العملات عالية المخاطر

استقر اليورو اليوم الأربعاء، وتعافت العملات عالية المخاطر بفضل التفاؤل بأن يعزز رفع الصين قيود كوفيد النمو، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى البيانات الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كان اليورو قد خسر 1% أثناء الليل في أكبر نزول له في أكثر من شهرين، بعد تراجع أكبر من المتوقع للتضخم الألماني، لكنه ارتفع من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ليسجل 1.0570 دولار في التعاملات الآسيوية.

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وصعد الدولار الأسترالي 1% إلى 0.6800 دولار بعد خسائره أثناء الليل، وارتفع اليوان 0.4% إلى 6.8913 أمام الدولار في طريقه للعودة إلى مستواه أمس الثلاثاء، كما زاد الين 0.1% إلى 130.83 أمام الدولار.

تحدثت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن "انتصار نهائي" على الجائحة، ما عزز مراهنات السوق على أنه لا سبيل للرجوع عن تخفيف القواعد في الصين وإعادة فتح البلاد.

وارتفع مؤشر الدولار 1% أمس الثلاثاء إلى 104.73، بسبب تراجع اليورو في الأغلب. وتراجع بعض الشيء اليوم الأربعاء إلى 104.57.

ولامس الجنيه الإسترليني 1.1973 دولار.