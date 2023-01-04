أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار لكن الحذر يسود الموقف مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر/كانون الأول مما قد يعطي إشارات على مسار التشديد الذي سيسلكه البنك المركزي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1845.56 دولار للأونصة. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 1851.30 دولار.

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ونزل مؤشر الدولار 0.2% بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء. ويجعل انخفاض الدولار من الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، نقلاً عن رويترز.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية هاريش في: "لا يزال التجار يتوخون الحذر قبل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي. وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسيؤثر ذلك على الدولار والذهب".

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.3% إلى 24.06 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1083.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1736.06 دولار.