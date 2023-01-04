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بورصة Euronext (فرانس برس)
بورصة Euronext (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة مع تباطؤ التضخم في فرنسا

أظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق

دبي - العربية.نت
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واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الأربعاء، بعدما عززت قراءة أقل للتضخم في فرنسا المعنويات، بينما ينتظر المستثمرون بيانات بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو ومحضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8%، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق، وهو ما أضاف إلى مجموعة من البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع من تحسن أرقام قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا.

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وارتفع المؤشر 2.7% في أول أسبوع تداول من العام.

وتركز السوق الآن على بيانات نشاط الشركات في منطقة اليورو لشهر ديسمبر، التي من المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، بعدما أظهرت بيانات الشهر الماضي تراجعه للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، ما أشار إلى أن المنطقة في طريقها إلى حالة ركود.

ينتظر المستمرون أيضا محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي عن الشهر الماضي، للوقوف على مساره بشأن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سهم سانوفي بعدما قالت شركة الرعاية الصحية الفرنسية إنها تتوقع أن تظهر نتائج أعمالها عن الربع الأخير، والتي من المقرر نشرها مطلع الشهر المقبل، نمو أرباحها بفضل تحركات سعر الصرف ومبيعات لقاحات الإنفلونزا.

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