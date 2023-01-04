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اقتصاد مصر

سندات مصر الحكومية المقومة بالدولار تقفز لأعلى مستوى في سنتين بعد خفض الجنيه

سعر الدولار في مصر ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

دبي - العربية.نت
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قفزت السندات المصرية الحكومية المقومة بالدولار بما يصل إلى سنتين بعد خفض قيمة العملة.

ارتفع سعر الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعره إلى 26.49 مقابل الجنيه للبيع، وإلى 26.36 جنيها للبيع.

وفي بنكي الأهلي ومصر، أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجل الدولار سعر 26.25 جنيه للشراء، و26.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وسجل الدولار أعلى سعر في السوق الرسمية، في بنك الاستثمار العربي 26.51 جنيه للشراء و26.55 جنيه للشراء، فيما سجل 26.3 جنيه للشراء و26.4 جنيه للشراء جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة.

ووفقا للبيانات المعلنة سجل الدولار أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

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