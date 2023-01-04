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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

"نيكاي" يقتفي أثر وول ستريت هبوطا ويغلق عند أدنى مستوى في 10 أشهر

تأثرت المعنويات أيضا بارتفاع الين أمام الدولار

طوكيو - رويترز
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أغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند أدنى مستوياته في قرابة عشرة أشهر، في أولى جلسات التداول في 2023، مقتفيا أثر وول ستريت الليلة الماضية، بينما تأثرت المعنويات أيضا بارتفاع الين أمام الدولار.

انخفض نيكاي 1.45% إلى 25716.86 نقطة اليوم الأربعاء، مسجلا أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 15 مارس.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25%، ليغلق عند 1868.15 نقطة.

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وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة، وسط قلق المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومع ترقبهم لمحضر اجتماع البنك لشهر ديسمبر.

وارتفع الين لأعلى مستوى أمام الدولار في سبعة أشهر أمس الثلاثاء، وسط توقعات بأن يعدل بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

تراجعت المؤشرات الفرعية للسوق جميعها عدا ثلاثة، حيث قفز مؤشر القطاع المصرفي 2.67% ليتصدر الرابحين من بين 33 قطاعا، بينما زادت أسهم قطاع التأمين 0.75%، وقطاع الوساطة 0.06%.

من بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكاي والبالغ عددها 225 سهما، ارتفع 30 سهما وانخفض 193 بينما استقر اثنان دون تغيّر.

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