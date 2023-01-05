أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار قبيل بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأميركية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 03:02 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.11 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1% إلى 1861.2 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال براين لان المدير في "غولد سيلفر سنترال"، ومقرها سنغافورة: "حظي الذهب ببداية طيبة هذا العام، مدعوما بضعف الدولار وتوقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وأضاف: "إذا أظهرت بيانات الوظائف أن رفع أسعار الفائدة أثر على الاقتصاد، فقد يضعف الدولار أكثر ويفيد الذهب".

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني عن معهد (إيه.دي.بي)، في الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

وسيتبعه إصدار وزارة العمل الأميركية بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية غدا الجمعة، وهي بيانات تحظى بمتابعة كبيرة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، الذي صدر الليلة الماضية، اتفاق المسؤولين على أن المركزي الأميركي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل للضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.74 دولار، بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 1080.88 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1793.38 دولار.