الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تهبط بعد تبديد محضر اجتماع الفيدرالي الآمال في تغيير السياسة
تراجع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.3%
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو وبعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، والذي أظهر تمسك البنك المركزي الأميركي بكبح التضخم.
وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد بأكثر من 3% في أول ثلاث جلسات من 2023.
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أظهر محضر الاجتماع أمس الأربعاء أن المسؤولين يساروهم القلق من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بتراخي التزامهم بمكافحة التضخم، على الرغم من أنهم اتفقوا على وجوب أن يبطئ البنك المركزي وتيرة تشديد سياسته النقدية، وفق رويترز.
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