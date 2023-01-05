أسهم اليابان ترتفع لكن القلق من السياسات النقدية يحد من المكاسب

تعافى المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع صعود أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيرتها الأميركية لكن توقعات باستمرار البنوك المركزية الكبرى في العالم في انتهاج سياسة التشديد النقدي حدت من المكاسب.

وأنهى نيكاي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.4% مسجلا 25820.80 نقطة وكانت التداولات في نطاق ضيق بعد الظهيرة إثر صباح متقلب شهد صعود المؤشر إلى مستوى مرتفع وصل إلى 25947.10 نقطة ليتخلى بعد ذلك عن أغلب تلك المكاسب.

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وتراجع المؤشر أمس الأربعاء إلى 25661.89 نقطة في أول أيام التداول في 2023 وهو أول انخفاض كبير منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

وقدم سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق والأجهزة أكبر دعم للمؤشر بإضافة 53 نقطة بارتفاعه 4.01%، كما زاد سهم أدفانتست 2.06%.

لكن أداء باقي القطاعات والأسهم على المؤشر جاء متباينا بصعود 97 مكونا على نيكاي من أصل 225 وتراجع 125 واستقرار ثلاثة.

وتمكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من اختتام الجلسة على ارتفاع طفيف بلغ 0.04% مسجلا 1868.90 نقطة بعد أن قضى أغلب الجلسة في انخفاض.

ولا تزال الأسواق في اليابان والعالم تشعر بأثر صدمة من بنك اليابان عندما قرر توسيع النطاق الذي يسمح فيه بتحرك عائدات سندات حكومية لأجل عشر سنوات حول الصفر.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا في طوكيو في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "مع زيادة الغموض المحيط بتوقعات "السياسة النقدية" من المرجح أن يظل تعافي الأسهم اليابانية محدودا".

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.86%. وصعد سهم سوني 2.16% مع الكشف عن سيارتها الكهربائية في معرض في لاس فيجاس. كما ارتفع سهم هوندا التي شاركت سوني في تصنيع السيارة 0.72%.