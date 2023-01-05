الدولار يقفز بعد بيانات التوظيف القوية في أميركا

قفز الدولار، اليوم الخميس، بعد بيانات قوية لسوق العمل الأميركية، قبل يوم من صدور تقرير الوظائف المرتقب لشهر ديسمبر، مما يعزز احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية.

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد (إيه.دي.بي)، اليوم الخميس، أن التوظيف في القطاع الخاص زاد 235 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة وظائف القطاع الخاص بواقع 150 ألفا.

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من ناحية أخرى، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، في حين انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر.

ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الحكومية والأجور لشهر ديسمبر، والمقرر صدورها غدا الجمعة، إذ يبني عليها المستثمرون توقعاتهم بشأن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وإلى متى.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.65% مقابل اليورو عند 1.0536 دولار، وزاد 0.91% مقابل الين الياباني عند 133.81.

وانتعش الين بشكل كبير من أدنى مستوى له في أكثر من 30 عاما عند 151.94 الذي سجله في أكتوبر. وبعد تعديل للسياسات الشهر الماضي، يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان المركزي قد يتخلى قريبا عن تحكمه المثير للجدل في منحنى العائد.

وفي لندن، انخفض الجنيه الإسترليني 1.25% عند 1.1905 دولار.