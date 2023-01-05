خطاب الفيدرالي الأميركي المتشدد يفشل في دعم الدولار

واجه الدولار صعوبة في الارتفاع، اليوم الخميس، على الرغم من أن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أكدوا مجددا التزامهم بمحاربة التضخم، فيما قفز الدولار الأسترالي بعدما خففت الصين القيود على واردات الفحم من أستراليا.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، والذي صدر الليلة الماضية، أن المسؤولين اتفقوا على أن المركزي الأميركي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون يركزون على كبح التضخم ويساورهم القلق من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بانحسار التزامهم بذلك.

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لكن هذا أخفق في إعطاء دفعة للعملة الأميركية، التي تراجعت 1.4% مقابل الدولار الكندي خلال الليل.

وفي أحدث تداول، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2062 دولار، بعد ارتفاعه 0.76% مقابل العملة الأميركية في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو 0.19% إلى 1.0624 دولار، عقب مكاسب تجاوزت 0.5% خلال الليل.

وقال رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: "من وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي، من السابق لأوانه كثيرا التفكير بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2023، وهو ما لا تزال السوق تتوقعه بوضوح".

وفي مقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.14% إلى 104.06 بعد أن انخفض 0.5% أمس الأربعاء.

وقفز الدولار الأسترالي 1.7% خلال الليل وسط أنباء عن سماح الجهة المعنية بالتخطيط في الصين لثلاثة مرافق مدعومة من الحكومة المركزية وأكبر شركة لصناعة الصلب باستئناف واردات الفحم من أستراليا، في أول خطوة من نوعها منذ فرضت بكين حظرا غير رسمي على تجارة الفحم مع كانبيرا في عام 2020.

وكان الدولار الأسترالي مستقرا في أحدث تداولات عند 0.6835 دولار، بينما ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6298 دولار بعد أن زاد 0.7% في الجلسة السابقة.

وقال أتريل: "من الواضح أن الدولار الأسترالي استفاد من قصة الفحم".

وارتفع الين الياباني 0.5% إلى 131.97 للدولار، اليوم الخميس، بعد انخفاض بلغ 1.2% خلال الليل، إذ يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان المركزي قد يتخلى قريبا عن تحكمه المثير للجدل في منحنى العائد.