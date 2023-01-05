"الراجحي المالية": وضوح مسار الفائدة الأميركية سينعكس إيجاباً على سوق الأسهم

كشفت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث، عن توقعاتها بتماسك مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة على الأقل والممتدة من 3 إلى 6 أشهر، وذلك على الرغم من التصحيح الحاد في أسواق الأسهم وتصحيح التقييمات إلى ما دون المستويات المتوسطة.

وتوقعت "الراجحي المالية" ارتفاعا متواضعا في النصف الثاني من هذا العام بقيادة البنوك والبتروكيماويات، حيث يتم ذلك بعد وضوح الصورة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الفيدرالي الأميركي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

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وقالت "الراجحي المالية" إن 8 شركات تعتبر المفضلة لديها في سوق الأسهم السعودية، هي: الخريف والتعاونية وبوان وتنمية والحمادي وإسمنت اليمامة وموبايلي وسبكيم.