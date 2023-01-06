سوق أبوظبي تغلق منخفضة تأثراً بسهم "أبوظبي الأول"

أغلق مؤشر أبوظبي منخفضا، اليوم الجمعة، متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول بعدما قال البنك، وهو الأكبر في الإمارات، إنه لم يعد يدرس تقديم عرض للاستحواذ على ستاندرد تشارترد.

تراجع المؤشر 0.7% مع انخفاض سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 1.3%، وهبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 0.6%، في حين خسر سهم بنك أبوظبي الأول 2.3%.

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وانخفض مؤشر السوق في دبي 0.4%، مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.1%، بينما خسر سهم إعمار العقارية القيادي 0.7%.