اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

اقتناص الصفقات يصعد بأسهم اليابان عند الإغلاق

مع انخفاض الين مقابل الدولار

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عوض مؤشر نيكاي الياباني خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا، اليوم الجمعة، مع إعادة المستثمرين شراء الأسهم المتراجعة مع انخفاض الين مقابل الدولار.

أغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 0.59% عند 25973.85 نقطة، بعد أن بدأ التداولات على انخفاض متأثرا بتراجع وول ستريت في ختام التعاملات خلال الليل. وخسر المؤشر 0.46% على مدار الأسبوع الذي تخللته عدة عطلات.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1875.76، لكنه خسر 0.84% خلال الأسبوع.

وول ستريت تغلق على انخفاض.. وبيانات الوظائف تغذي مخاوف رفع الفائدة أسواق المال وول ستريت وول ستريت تغلق على انخفاض.. وبيانات الوظائف تغذي مخاوف رفع الفائدة

قال تشيهيرو أوتا مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين لدى إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز: "صعود الين أمام الدولار منذ تعديل سياسة بنك اليابان المركزي، نال من معنويات المستثمرين لكن الاتجاه تغير أمس".

وأضاف: "بعض المستثمرين أعادوا شراء الأسهم إذ بدا بعضها رخيصا في ظل تراجع الين".

وارتفع نيكاي بدعم من الأسهم ذات الثقل، حيث قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق والأجهزة 3.51%، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 1.24%. وصعد سهم دايتشي سانكيو للعقاقير 3.51%.

وارتفع سهم مجموعة سوني 2.41%، وسهم هوندا موتور 1.93%.

وقفز مؤشر شركات الشحن 3.27%، مسجلا أفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البصرة تفتح قلبها وبيوتها أمام المشجعين الخليجيين في بطولة خليجي 25 لكرة القدم البصرة تفتح قلبها وبيوتها أمام المشجعين الخليجيين في بطولة خليجي 25 لكرة القدم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط