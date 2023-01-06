الدولار يظل قريباً من ذروة شهر بعد بيانات سوق العمل الأميركية

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر، اليوم الجمعة، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة، مما قد يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات، أمس الخميس، انخفاض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر.

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كما كشف تقرير منفصل، أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، بفارق كبير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 150 ألفا.

ومقابل سلة من العملات، قفز مؤشر الدولار 0.9% إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 خلال الليل.

كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5%، وهي الأكبر منذ سبتمبر.

وقال رئيس أبحاث آسيا في "إيه.إن.زد"، خون جوه، إن "كل الحكايات عن فقدان الوظائف بقطاع التكنولوجيا لم تنعكس بعد على بيانات التوظيف الإجمالية، ويشير ذلك إلى أنه بينما يوجد ضعف في بعض القطاعات.. لا يزال هناك طلب قوي على العاملين من الأجزاء الأخرى بالاقتصاد".

وأدى ارتفاع الدولار لهبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار خلال الليل.

وسجل في أحدث تعاملات ارتفاعا 0.12% إلى 1.1922 دولار.

وبالمثل، انخفض اليورو 0.8% إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة، وكان مستقرا في أحدث تداول عند 1.0519 دولار.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 134.045 ين، وسجل في أحدث تعاملات 133.44 ين.

وتحوّل الأسواق انتباهها الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية والمقرر صدوره في وقت لاحق، اليوم الجمعة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم إضافة الاقتصاد الأميركي 200 ألف وظيفة في ديسمبر.

وقال جوه: "قد نشهد مفاجأة صعودية، وهذا سيبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي مصرا على مواصلة رفع أسعار الفائدة.

كما سيتم الإعلان عن أرقام التضخم الأولية لشهر ديسمبر في منطقة اليورو، اليوم الجمعة، إذ تشير التوقعات إلى معدل سنوي يبلغ 9.7%.

وأظهرت بيانات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بالفعل تباطؤا في التضخم الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يأتي دون التوقعات.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07% إلى 0.6757 دولار، بعدما انخفض 1.3% في الجلسة السابقة وتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع بفضل أنباء عن تخفيف الصين القيود على واردات الفحم من أستراليا.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.6224 دولار، بعدما تراجع 1% أمس الخميس، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 2% هي الأسوأ منذ سبتمبر.