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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تغلق على انخفاض.. وبيانات الوظائف تغذي مخاوف رفع الفائدة

مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع أكثر من 1%

دبي - العربية.نت
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض بأكثر من 1%، يوم الخميس، بعد أن قضت أدلة جديدة على شح سوق العمل على أي آمال لدى المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة قريبا مع استمرار التركيز على التضخم.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر أمس الخميس، ارتفاعا أعلى من المتوقع في التوظيف الخاص في ديسمبر.

كما أظهر تقرير آخر أن مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت الأسبوع الماضي.

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وأظهرت مجموعة بيانات أخرى، الأربعاء، انخفاضا معتدلا في فرص العمل في الولايات المتحدة. ففي حين أن سوق العمل القوي عادة ما يكون موضع ترحيب كإشارة على القوة الاقتصادية، يرى المستثمرون في الوقت الحالي أنه سبب للمركزي الأميركي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.16% فاقدا 44.74 نقطة، ليغلق عند 3808.23 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 153.53 نقطة أو 1.47% إلى 10305.23 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 339.18 نقطة أو 1.02% إلى 32930.59 نقطة.

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