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الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 7 أشهر.. و4.6% ارتفاعاً أسبوعياً

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق على ارتفاع 1.2% عند أعلى مستوى له منذ مايو

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية، جلسة الجمعة، عند أعلى مستوى في سبعة أشهر بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، فيما أدت بيانات تدل على نمو الوظائف بوتيرة معتدلة في الولايات المتحدة إلى تخفيف القلق إزاء المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إزاء رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.2% عند أعلى مستوى له منذ مايو/ أيار. وحقق مكاسب أسبوعية 4.6% ليسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 9 أشهر.

وقفزت أسهم قطاع الموارد الأساسية 2.5% لتقود مؤشرات القطاع، كما ارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين وسط ارتفاع أسعار النحاس. وزادت أسهم شركات الطاقة 1.8% مدعومة بصعود أسعار النفط، وفق رويترز.

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وغابت العوامل المؤثرة خلال ساعات التداول المبكرة قبل أن تكتسب الأسهم زخما بعدما أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بواقع 223 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول، أي أقل من بيانات الشهر السابق، في حين زاد متوسط الأجور 0.3% وجاء أقل مما كان متوقعا وأيضا دون معدل الزيادة في الشهر السابق.

وعززت بيانات اقتصادية من أوروبا أيضا المعنويات، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتضاف هذه البيانات إلى بيانات إيجابية أخرى صدرت هذا الأسبوع وأشارت إلى أن الركود سيكون أقل مما كان متوقعا وأن ضغوط الأسعار في بعض الدول
تشهد انخفاضا.

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