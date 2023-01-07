مؤشر "داو جونز" يصعد 700 نقطة بآخر جلسات الأسبوع مع انحسار مخاوف سعر الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في جلسة الجمعة بدعم تقارير أفادت بأنه بالرغم من زيادة الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، تباطأت زيادات الأجور وانكمش نشاط الخدمات، مما هدأ المخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 86.34 نقطة بما يعادل 2.27% إلى 3894.44 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 259.71 نقطة أو 2.52% إلى 10564.95 نقطة، وفق رويترز.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 694.21 نقطة أو 2.11% إلى 33624.29 نقطة.