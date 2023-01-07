وول ستريت
مؤشر "داو جونز" يصعد 700 نقطة بآخر جلسات الأسبوع مع انحسار مخاوف سعر الفائدة
زيادة الوظائف بأكثر من المتوقع هدأت المخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في جلسة الجمعة بدعم تقارير أفادت بأنه بالرغم من زيادة الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، تباطأت زيادات الأجور وانكمش نشاط الخدمات، مما هدأ المخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 86.34 نقطة بما يعادل 2.27% إلى 3894.44 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 259.71 نقطة أو 2.52% إلى 10564.95 نقطة، وفق رويترز.
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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 694.21 نقطة أو 2.11% إلى 33624.29 نقطة.
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