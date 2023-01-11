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الفيدرالي

رئيس جي بي مورغان: الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة إلى 6%

يجب الانتظار لتنعكس رفعات الفائدة الأخيرة على الاقتصاد

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يرفع أسعار الفائدة فوق المستوى المتوقع حاليا لكن مع ضرورة الانتظار، لتنعكس رفعات الفائدة الأخيرة على الاقتصاد.

ويعتقد ديمون أنه توجد فرصة بـ50% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات الـ6%.

تأتي تصريحات ديمون قبل صدور بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر يوم غد، بالإضافة إلى بدء البنوك الأميركية بإصدار بياناتها للربع الرابع ابتداء من يوم الجمعة.

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