اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)

وول ستريت ترتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

داو جونز الصناعي يربح 50 نقطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع تحول التركيز على قراءة رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تقدم إشارات على مدى التشديد النقدي الممكن أن يفرضه مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 49.93 نقطة أو 0.15% في بداية التعاملات إلى 33754.03 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على صعود 13.10 نقطة أو 0.33% إلى 3932.35 نقطة، وفق رويترز.

أسواق الخليج تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وأسهم البنوك الأكثر تضررا أسواق المال أسواق الخليج أسواق الخليج تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وأسهم البنوك الأكثر تضررا

بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.36 نقطة أو 0.49% ليصل إلى 10794.99 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط