وول ستريت ترتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع تحول التركيز على قراءة رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تقدم إشارات على مدى التشديد النقدي الممكن أن يفرضه مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 49.93 نقطة أو 0.15% في بداية التعاملات إلى 33754.03 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على صعود 13.10 نقطة أو 0.33% إلى 3932.35 نقطة، وفق رويترز.

بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.36 نقطة أو 0.49% ليصل إلى 10794.99 نقطة.