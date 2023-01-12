تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

افتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز تعاملات وول ستريت اليوم الخميس على ارتفاع، بعد أن عززت دلائل أخرى على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 74.85 نقطة أو 0.22% عند الفتح إلى 34047.86 نقطة.

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كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.96 نقطة، أو 0.20% إلى 3977.57 نقطة، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع إلى 10931.67 نقطة.