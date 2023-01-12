وول ستريت
تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية
ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز يفتحان على ارتفاع
وضع القراءة
100% حجم الخط
افتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز تعاملات وول ستريت اليوم الخميس على ارتفاع، بعد أن عززت دلائل أخرى على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 74.85 نقطة أو 0.22% عند الفتح إلى 34047.86 نقطة.
مادة اعلانية
كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.96 نقطة، أو 0.20% إلى 3977.57 نقطة، وفق رويترز.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع إلى 10931.67 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
كيف ستنعكس مبادرة تمويل الصناعة في مصر على معدلات التضخم؟الحكومة أطلقت مبادرة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة بـ 150 مليار جنيه، وبفائدة 11% قصص اقتصادية
-
سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط صعوداً.. و"تاسي" يرتفع 1.19%والمؤشر قرب 10750 نقطة والتداولات تبلغ 5.16 مليار ريال أسواق المال
-
"الخليج للملاحة" تعلن عن عرض ثانٍ من مستثمر استراتيجيبهدف الاستثمار في أسهم الشركة غداء عمل
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية