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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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وول ستريت

تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز يفتحان على ارتفاع

دبي - العربية.نت
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افتتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز تعاملات وول ستريت اليوم الخميس على ارتفاع، بعد أن عززت دلائل أخرى على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 74.85 نقطة أو 0.22% عند الفتح إلى 34047.86 نقطة.

كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.96 نقطة، أو 0.20% إلى 3977.57 نقطة، وفق رويترز.

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وانخفض المؤشر ناسداك المجمع إلى 10931.67 نقطة.

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