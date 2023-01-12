سعر الذهب يتخطى 1900 دولار بعد صدور بيانات التضخم الأميركية
تباطؤ التضخم عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأميركية
قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الخميس، متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن تقلص مكاسبها، بعد بيانات أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأميركية في المستقبل.
سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا غير متوقع في ديسمبر، للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1886.19 دولار للأوقية، بحلول الساعة 1447 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو 2022.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1889.50 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.5% لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 23.74 دولار للأوقية، بعدما قفزت 3% في وقت سابق.
وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 1752.18 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.1% إلى 1059.04 دولار للأوقية.
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