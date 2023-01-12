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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط صعوداً.. و"تاسي" يرتفع 1.19%

والمؤشر قرب 10750 نقطة والتداولات تبلغ 5.16 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفعت سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.19%، مستفيدا من مكاسب النفط.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الخميس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية.

وارتفع خام برنت 1.14 دولار، أو 1.38%، إلى 83.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار أيضا، أو 1.32% إلى 78.43 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين 3% في جلسة الأربعاء، ليستقرا عند أعلى مستوياتهما منذ 30 ديسمبر.

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وأضاف مؤشر تاسي 126.73 نقطة عند مستوى 10744.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.16 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 186.4 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة من إجمالي 223 شركة.

وكانت أسهم شركات: ساكو، والجوف، والخليج للتدريب، والصناعات الكهربائية، وتنمية الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 4.51% و3.33%، أما أسهم شركات: عطاء، والحمادي، وسلامة، والسيف غاليري، والباحة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.95% و 1.83%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والأهلي، وشمس، ودار الأركان، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الأهلي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وشمس، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

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