اقتصاد مصر
قفزة في مبيعات أذون الخزانة المصرية بعد أحدث انخفاض للجنيه
مبيعات أذون الخزانة لأجل 182 يوما بلغت 51.85 مليار جنيه (1.75 مليار دولار) اليوم
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قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 51.85 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دولار) اليوم الخميس، من 2.64 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مع عودة المستثمرين بعد يوم من التراجع الحاد الأحدث للجنيه أمام الدولار.
قال البنك المركزي المصري إن مبيعات أذون الخزانة لأجل 364 يوما قفزت إلى 30.40 مليار جنيه من 3.75 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
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وأضاف البنك أن متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما ارتفع إلى 21.032% من 20.595%، بينما ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 21.520% من 20.886%.
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