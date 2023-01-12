"أم القرى للتنمية والإعمار" تدرس طرحاً عاماً أولياً على أسهمها

تدرس شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" طرحا عاما أوليا على أسهمها من شأنه أن يجمع مئات الملايين من الدولارات بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وسيلعب بنك Lazard دور المستشار للطرح بحسب المصادر، فيما سيتولى كل من البلاد كابيتال وGIB Capital العمل على إجراءات الطرح.

مادة اعلانية

هذا وتطور أم القرى مشروع "وجهة مسار" في وسط مدينة مكة المكرمة، وقد بدأت الاستثمارات تتدفق إلى المشروع، وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ تباعا وستصب في تحقيق أهداف رؤية 2030.