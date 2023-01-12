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سوق السعودية

"أم القرى للتنمية والإعمار" تدرس طرحاً عاماً أولياً على أسهمها

سيلعب بنك Lazard دور المستشار للطرح

دبي - العربية.نت
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تدرس شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" طرحا عاما أوليا على أسهمها من شأنه أن يجمع مئات الملايين من الدولارات بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وسيلعب بنك Lazard دور المستشار للطرح بحسب المصادر، فيما سيتولى كل من البلاد كابيتال وGIB Capital العمل على إجراءات الطرح.

هذا وتطور أم القرى مشروع "وجهة مسار" في وسط مدينة مكة المكرمة، وقد بدأت الاستثمارات تتدفق إلى المشروع، وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ تباعا وستصب في تحقيق أهداف رؤية 2030.

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