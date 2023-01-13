الذهب يزداد بريقاً مع تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار الرئيسي اليوم الجمعة، لتصل لأعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل العام الماضي بعد تراجع مفاجئ في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ما عزز التوقعات بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1905.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1008 بتوقيت غرينتش. وارتفع 2.1% حتى الآن هذا الأسبوع متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

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أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فصعدت 0.5% إلى 1907.90 دولار، بحسب "رويترز".

وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3% أمس الخميس، لتتجاوز مستوى 1900 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2021، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تراجع أسعار المستهلكين على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

كما لقي المعدن الأصفر دفعة من تعليقات مسؤولين بمجلس الفيدرالي، تفيد باحتمال إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في ديسمبر. مع ذلك، فقد حذروا من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تعود بالنفع على الذهب، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وساعد تراجع الدولار أيضا في دعم أسعار الذهب. ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.76 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1068.42 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتكبد خسائر أسبوعية. في حين انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1781.00 دولار.