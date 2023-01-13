بورصة طوكيو تهبط بأكثر من 1% بضغط من سهم "فاست ريتيلينج"

هبط مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% اليوم الجمعة، ليسجل أول خسائره في آخر ست جلسات، وتسبب في أكثر من ثلثي التراجع سهم فاست ريتيلينج مالكة يونيكلو.

والأسهم اليابانية تحت ضغط أيضا من ارتفاع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، إذ يراهن المتعاملون على أن يتبنى بنك اليابان المركزي مزيدا من التعديل في سياسته في اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أقل من شهر من التوسيع المفاجئ لنطاق العائد المسموح به على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات.

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وأنهى نيكاي جلسة اليوم منخفضا 1.25% بما يعادل 330.30 نقطة إلى 26119.52 نقطة.

كان سهم فاست ريتيلينج أكبر عوامل الضغط على المؤشر، إذ انخفض 7.95% وأطاح بما يعادل 217.36 نقطة من نيكاي، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مالية مخيبة للآمال أمس الخميس بعد إغلاق الأسواق.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.27% إلى 1903.08 نقطة.

وتمكن نيكاي من الصمود على أساس أسبوعي ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.56%، بعد أن انخفض لأربعة أسابيع متتالية قبل ذلك.

وحقق توبكس ارتفاعا أسبوعيا بـ 1.46%، وهو أيضا أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع.

نزلت أسهم الشركات المصدرة، إذ قلص ارتفاع الين قيمة الإيرادات الخارجية. وفقد سهم تويوتا 2.26%، وهبط سهم نينتندو 0.92%.

ولامس الين أقوى مستوى له مقابل الدولار منذ 31 مايو عند 128.44.

واستفادت أسهم القطاع المالي من التكهنات، إذ قفز المؤشر الفرعي للبنوك في بورصة طوكيو 2.98%.