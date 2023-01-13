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سوق أبوظبي
أسواق الخليج

سوقا الإمارات تنهيان الأسبوع على صعود مع ارتفاع المعنويات

تدعمت معنويات المستثمرين بفعل آمال في نمو الطلب على النفط من الصين وهدوء مخاوف الفائدة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت سوقا الإمارات اليوم الجمعة، لتقتفيا أثر صعود أسعار النفط والأسهم العالمية، إذ تدعمت معنويات المستثمرين بفعل آمال في نمو الطلب على النفط من الصين أكبر مستورديه، كما هدأت المخاوف من رفع شديد لأسعار الفائدة بدعم من تباطؤ اتجاه التضخم في الولايات المتحدة.

صعدت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، 0.74 دولار بما يعادل 0.88% إلى 84.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1106 بتوقيت غرينتش.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.6%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ قفز سهم الدار العقارية 2.9%، في حين صعد سهم فيرتيجلوب 2.3%.

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وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3%، مدعوما بمكاسب لأسهم قطاعي البنوك والعقارات مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بـ 1.8%، وزيادة سهم إعمار العقارية القيادي بـ 0.5%.

قال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس، لوكالة "رويترز"، إن سوق الأسهم في دبي ظلت مستقرة نسبيا بعد أن جاءت أرقام التضخم الأميركية كما كان متوقعا.

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