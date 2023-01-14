"وول ستريت" ترتفع للأسبوع الثاني مع بدء موسم الإعلان عن النتائج

أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود أسهم "جيه.بي مورغان تشيس" وبنوك أخرى عقب إعلان نتائجها عن الربع الرابع في مستهل موسم إعلان نتائج الشركات.

وكانت أسهم المؤسسات المالية من بين أكبر القطاعات الداعمة للمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

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وأعلن بنكا جيه.بي مورغان تشيس آند كو وبنك أوف أميركا عن أرباح فصلية تفوق التوقعات، بينما جاءت نتائج كل من ويلز فارغو آند كو وسيتي غروب دون المتوقع. لكن أسهم البنوك الأربعة جميعها ارتفعت بالإضافة إلى مؤشر القطاع المصرفي على ستاندرد آند بورز 500.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات جلسة الجمعة مرتفعا 15.54 نقطة أو 0.39% عند 3998.71 نقطة، فيما ارتفع 2.67% خلال الأسبوع، بينما زاد ناسداك المجمع 77.99 نقطة أو 0.71% إلى 11079.09 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 109.61 نقطة، أي 0.32%، ليغلق عند 34299.58 نقطة، في وصلت ارتفاعات الأسبوع إلى 2%.