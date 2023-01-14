اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (رويترز)
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" ترتفع للأسبوع الثاني مع بدء موسم الإعلان عن النتائج

أسهم جيه.بي مورغان تشيس وبنوك أخرى صعدت عقب إعلان نتائجها عن الربع الرابع

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود أسهم "جيه.بي مورغان تشيس" وبنوك أخرى عقب إعلان نتائجها عن الربع الرابع في مستهل موسم إعلان نتائج الشركات.

وكانت أسهم المؤسسات المالية من بين أكبر القطاعات الداعمة للمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأعلن بنكا جيه.بي مورغان تشيس آند كو وبنك أوف أميركا عن أرباح فصلية تفوق التوقعات، بينما جاءت نتائج كل من ويلز فارغو آند كو وسيتي غروب دون المتوقع. لكن أسهم البنوك الأربعة جميعها ارتفعت بالإضافة إلى مؤشر القطاع المصرفي على ستاندرد آند بورز 500.

تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية أسواق المال وول ستريت تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات جلسة الجمعة مرتفعا 15.54 نقطة أو 0.39% عند 3998.71 نقطة، فيما ارتفع 2.67% خلال الأسبوع، بينما زاد ناسداك المجمع 77.99 نقطة أو 0.71% إلى 11079.09 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 109.61 نقطة، أي 0.32%، ليغلق عند 34299.58 نقطة، في وصلت ارتفاعات الأسبوع إلى 2%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟ كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط